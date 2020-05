Dublul standard ingroapa guvernul britanic. Consilierul lui Johnson a incalcat carantina și are susținerea premierului

Criza care a îngenuncheat guvernul britanic cu privire la coundita consilierului Dominic Cummings, considerat arhitectul Brexit, a continuat să se adâncească, luni seară, după o conferință de presă fără precedent în care șeful de cabinet al prim-ministrului a refuzat în mod repetat să demisioneze sau să-și ceară scuze pentru încălcarea restricțiilor de circulație din timpul […] The post Dublul standard îngroapă guvernul britanic. Consilierul lui Johnson a încălcat carantina și are susținerea premierului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.