Ducesele de Cambridge si Sussex vor asista la finala Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, Kate Middleton, ducesa de Cambridge, vor asista, sambata, la finala feminina a turneului de la Wimbledon, dintre Simona Halep si Serena Williams. Va fi pentru a doua oara cand cele doua vor asista la meciuri de la Wimbledon in acest an, dupa ce Kate Middleton a fost prezenta in ziua a doua a competitiei, iar Meghan Markle in a patra zi. Serena Williams este buna prietena cu ducesa de Sussex, in timp ce Simona Halep, intrebata intr-o conferinta de presa pe cine ar vrea sp vada la meciurile ei din familia regala, a ales-o pe ducesa de Cambridge. Cele doua au fost prezente si la finala de anul trecut, pierduta de Serena Williams in fata germanei Angeliqu ...