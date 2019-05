Ducii de Cambridge, impreuna cu cei trei copii, la Chelsea Flower Show - FOTO

Ducii de Cambridge au dat publicităţii, duminică seară, câteva fotografii făcute de Matt Porteous în timpul vizitei lor alături de cei trei copii la Back to Nature Garden a Royal Horticultural Society de la Chelsea Flower Show. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Grădina, amenajată după ideea ducesei şi a peisagiştilor Andrée Davies şi Adam White de la Davies White Landscape Architects, este o zonă silvică pentru familii şi comunităţi care vor să petreacă timp în natură. Kate Middleton pledează pentru beneficiile pe care le are timpul petrecut în natură asupra sănătăţii mintale şi pentru impactul pozitiv pe care natura şi mediul îl pot avea asupra dezvoltării copiilor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Cred cu adevărat că natura şi activitatea în aer liber are beneficii uriaşe asupra bunăstării noastre fizice şi psihice, mai ales pentru copiii mici. Sper ca această zonă împădurită pe care am creat-o va inspira familiile, copiii şi comunităţile să iasă să se bucure de natură şi să petreacă timp împreună”, a transmis ducesa de Cambridge. În ultimele luni, prinţul George, prinţesa Charlotte şi prinţul Louis au ajutat-o pe mama lor să adune muşchi de pământ, frunze şi nuiele pentru a decora grădina. Crengile de alun adunate de familie au fost folosite pentru ascunzişul creat în grădină. Regina Elizabeth II a Marii Britanii va vizita luni Chelsea Flower Show. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un m ...