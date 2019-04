dana

Fostul mare portar al Stelei a comentat cateva fotografii sexy postate de Dana Savuica.

Duckadam a complimentat-o pe Dana Savuica, atunci cand a vazut-o in costum de baie! La intoarcerea dintr-o vacanta im Egipt, Dana Savuica a postat pe pagina eid e Facebook cateva fotografii sexy, in care apare imbracata doar in costum de baie.

Printre primii care au apreciat imaginile s-a dovedit Helmuth Duckadam, fostul mare portar al Stelei, care si-a si ales imaginea favorita: ”Super, imi place cel alb si negru!”, a notat eroul de la Sevilla.

