Duelul Klaus Iohannis vs Viorica Dancila! Care sunt cotele la pariuri cu trei zile inainte de turul 2

Cetățenii români își vor alege duminică, 24 noiembrie 2019, președintele pentru următorii cinci ani. Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, care s-a ales recent și cu o plângere penală la DNA, s-au calificat în turul doi.

Casele de pariuri, prin cotele oferite, nu numai că vorbesc despre un nou succes al lui Iohannis, dar induc și ideea că diferența dintre cei doi candidați va fi uriașă în defavoarea Vioricăi Dăncilă.

Astfel, Klaus Iohannis are o cotă de 1,06 pentru a câștiga la un bookmaker ce are în ofertă și pariuri pe politică, ceea ce înseamnă că, de exemplu cine mizează 100 de lei realegerea președintelui va primi înapoi doar 106 lei. De cealaltă parte, candidatul PSD are cotă 8.00, ceea ce înseamnă că, în cazul în care se produce surpriza, pariorul primește de opt ori mai mulți bani înapoi, anunță Digi Sport.

Potrivit cotelor, Iohannis este favorit nu numai să câștige, ci și să o facă la o distanță mare de contracandidata sa. Astfel, cei care mizează că șeful statului va obține peste 60,5% dintre voturi primesc o cotă de doar 1,35.

În ce privește mobilizarea electoratului, cei care pariază pe o prezență la vot mai mică de 50,5% primesc o cotă de 1,90, iar cei care cred că se va depăși acest prag - 1,75.

Bookmakerii îi dau lui Klaus Iohannis cote cuprinse între 1,02 și 1,07, în timp ce Viorica Dăncilă are cote care variază între 7,50 și 10,00.