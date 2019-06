Duminica plina de amenzi, la Iasi. Pentru ce au fost sanctionati iesenii

Politia Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de duminica, politistii ieseni au intervenit la peste 110 evenimente, majoritatea sesizate prin apel la numarul unic pentru situatii de urgenta, 112. Astfel, au fost aplicate peste doua sute de sanctiuni contraventionale, iar în urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 30 de infractiuni. Vezi si: Dupa o petrecere, o DOMNISOARA din Iasi a intrat cu masina intr-un zid de beton! A ajuns la spital in stare extrem de grava si a intrat direct in operatie "Pe data de 16 iunie a anului curent, politistii au actionat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate patru actiun ...