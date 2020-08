Dumitru Buzatu, critici dure pentru Marcel Ciolacu și la adresa PSD: discurs EXPLOZIV la Congres

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susține că acest Congres al PSD este unul doar de imagine, iar schimbările despre care vorbesc colegii săi sunt doar pentru opinia publică. Buzatu i-a cerut lui Marcel Ciolacu să vorbească mai cuviincios despre foștii lideri ai PSD și arată că nu au existat ”tătuci”.

”Eu nu cred că sunt membri de partid simpli și membri cu moț. Am auzit de la colegii mei care au spus fel și fel de lucuri despre importanța acestui Congres. Eu am fost printre cei care s-au luptat pentru un Congres la termen, să facem modificări statutare care să ne pice bine în fața unor alegeri.

Am auzit că ne transformăm într-un partid modern, dar conceptul acesta de modernism nu aparține nimănui.

Am auzit de la președintele interimar că a trecut vremea tătucilor. Eu cred că se referea la Stalin și nu la foștii lideri ai PSD. (...) Cred că ar fi cazul să ne exprimăm mai cuviincios la adresa foștilor lideri ai PSD, pentru că printre aceștia se numără Ion Iliescu, Adrian Năstase etc. Să ne măsurăm, chiar dacă rigla sau ruleta ne arată că avem 100 de centimetri.

După ce am făcut acest efort extraordinar, care la nivel de imagine a ieșit foarte bine, dar aici nu este vorba despre opinia publică, ci despre schimbarea noastră din interior. Am auzit colegi care ne spuneau că trebuie să ascultăm opinia oamenilor. Eu credeam că am ascultat opiniile oamenilor, că de aceea am luat anumite măsuri.

Cu toate imperfecțiunile acestui Congres, organizat în forma în care a fost organizat, cu tot programul acesta pe care nu m-am obosit să-l critic foarte dur, dar am văzut aceea exprimare: ”PSD, partidul clasei de mijloc”. Eu credeam că un partid social-democratic este un partid incluziv, un partid pentru toți oamenii.