Dumitru Buzatu, despre coalitie. Ce face PSD daca ALDE RUPE intelegerea

Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu a delcarat ca, in cazul in care ALDE iese de la guvernare, partidul ar trebui sa intre in opozitie. Social-democratul considera ca PSD nu trebuie „sa mearga pe varianta Guvernului minoritar". „In cazul ruperii unei aliante majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianta, impreuna cu alte forte politice capabile, sa preia Executivul respectiv si evident, vom vedea cum va functiona (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea ruperii acestei aliante, a cui este responsabilitatea neimplementarii pana la capat a programului, nu trebuie sa mergem pe varianta Guvernului minoritar", a declara ...