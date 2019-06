Dumitru Coarna: ''Agentul din Timis este al patrulea om din Politie care-si pierde viata in mandatul lui Carmen Dan. Aceasta femeie ar trebui sa plece de la Minister''''

Carmen Dan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, solicita demisia ministrului Carmen Dan dupa uciderea politistului in misiune in Timis de catre un urmarit international pe care il urmarea, acesta acuzand ca Politia este subfinantata. Dumitru Coarna a precizat ca agentul din Timis este al patrulea om din Politie care-si pierde viata in mandatul lui Carmen Dan la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). "Este al patrulea politist care-si pierde viata de cand e ministru Carmen Dan. Am trecut foarte usor peste cazul Paun Ion de la Targoviste. In ianuarie 2019, deci in acest an, criminalistul vine de la fata locului, dupa o noapte de cercetare, ajunge la ...