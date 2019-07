Dumitru Dragomir explica ce s-a intamplat intre Anamaria Prodan si Dan Alexa: “Daca nu a fost gelozie, s-au batut pe lovele!”

Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul in figura pe Dan Alexa, la finalul meciului Astra Giurgiu – FC Botosani, disputant sambata seara si incheiat cu scorul de 2-2. Imaginile cu incidentul socant au fost vizualizate si comentate de multi oameni de fotbal.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat, insa, in stilu-i caracteristic, cu mult umor.

”Nu ma bag in intimitatile fiecaruia, mai ales ca, daca e vorba de gelozie, face parte din omenie. Numai fraierii nu sunt gelosi! Iar daca nu a fost gelozie, s-au batut pe lovele. Si atunci sa le fie de bine. Pentru bani s-au batut imparati, regi, daramite muritori ca ei!

In orice caz, pacat ca s-au dat in spectacol. Ceva a fost, dar nu ma intereseaza. Am trecut de stadiul asta”, a declarat Dumitru Dragomir.

Reactia Aastrei dupa incidentul Alexa-Prodan

Petre Buduru, presedintele comitetului director al clubului, a oferit primele declaratii, privind incidentul de la finalul meciului. ”Nu am vazut ce s-a intamplat acolo. Nu am fost, ca in ultimul timp nu am mai mers la meciuri, am unele problem de rezolvat. Dar am vazut din presa ce s-a intamplat. Am vazut imaginile… Ce sa spun? Nu stim exact ce a fost, de unde a plecat… Probabil, luni vom da un comunicat. Pentru ca, sincer, la ora asta, pentru ca nu stim ce s-a intamplat intre cei doi, nici nu stim la ce sa incadram incidentul in care a fost implicat antrenorul nostrum”, a spus Buduru.

