Dumitru Dragomir pune cruce Romaniei, inaintea partidei decisive cu Suedia: Nu cred ca ne mai putem califica la EURO

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că naționala României nu mai poate obține calificarea la Campionatul European din 2020, considerându-le pe Spania și Suedia superioare tricolorilor, potrivit Mediafax. Declarația sa vine în contextul în care România va înfrunta Suedia, vineri, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în penultimul meci din grupa F de calificare la EURO 2020. Tricolorii trebuie să obțină o victorie (cu 1-0 sau la cel puțin două goluri diferență) și să înregistreze cel puțin o remiză contra Spaniei, luni, de la ora 21:45, la Madrid, pentru a obține calificarea la turneul final din actualele preliminarii.

"Nu am nimic cu nimeni, dar eu unul nu cred că ne mai putem califica la Campionatul Euroean. Este părerea mea. Nu am voie să am o părere? Consider că este vorba de valoare, iar Spania și Suedia sunt ambele naționale peste noi", a declarat Dragomir, pentru ProSport.

De asemenea, Dragomir spune că Mirel Rădoi, actualul selecționer de la echipa națională U21, ar trebui să îi ia locul lui Cosmin Contra la lotul de seniori. În plus, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a criticat și selecția făcută în ultima vreme la națională.

"Eu zic că trebuie să îl punem la treabă la naționala mare pe Mirel Rădoi. Trebuie să îi dăm lui pe mână echipa națională, deoarece îi știe bine pe toți copiii ăia de la tineret. Degeaba l-ai adus acum pe Budescu la echipa națională că nu mai poți să îngrași porcul în ajun. Budescu este foarte bun, dar sunt curios să văd cât o să alerge.

Contra a greșit mult cu Mitriță, atunci când și-a făcut ambiția și nu l-a mai chemat aiurea la națională. Această ambiție ne poate costa o calificare și o să vedeți că o să ne coste. Dacă câștigam cu Norvegia poate că mai aveam acum o șansă mare de calificare, dar chiar dacă teoretic avem șanse, totuși nu o să putem să batem Suedia. Am avut și ghinion în această grupă, dar asta este situația. Am mare încredere în toți copiii care au venit de la tineret. Mai sunt încă vreo trei pe care trebuie să îi promovăm de acolo”, a mai spus Dragomir.

În cazul în care România nu va reuși calificarea la Campionatul European din preliminariile clasice, tricolorii vor mai avea o șansă la barajul din Liga Națiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinale și finală). Tragerea la sorți pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.

