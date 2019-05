Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP, spune de ce ar fi fost condamnat, de fapt, Liviu Dragnea: 'Unde se duc banii pe facturile pe care le platiți lunar?'

Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, a transmis, pe Facebook, un mesaj după condamnarea și încarcerarea lui Liviu Dragnea. Acesta spune că, încă de anul trecut, a prevăzut ccea ce se va întâmpla cu omul politic care a fost, până acum câteva zile, liderul PSD.

Iliescu spune că nu l-a simpatizat niciodată pe Liviu Dragnea, dar că o face acum, când nu mai este în funcție.

Citește și: Ieșire distrugătoare la adresa lui Dan Barna: ‘Sper, într-o zi, să ajungeți unde vă e locul în cartea de istorie. La gunoi!’

"Daca lecturati postarile mele anterioare veti intelege foarte usor (sper sa nu va fie la fel de greu ca lui Iohannis). Anul trecut, pe 7 Septembrie, am postat analiza "PERICOLUL CARE IL PASTE PE DRAGNEA", in care explicam de ce este liderul PSD tinta, si a cui tinta este. Nu am sa reiau cele prezentate in mai multe postari despre Liviu Dragnea, ci vreau doar sa va reamintesc ca lucrurile s-au derulat, din pacate, asa cum le-am prezentat atunci. Nu poate nimeni sa ma convinga de independenta si corectitudinea actului de justitie aplicat acestuia, asa cum incearca cu multi dintre dumneavoastra, pentru ca eu stiu cum au facut-o, la comanda politica si in dispretul total al legii! Am ramas total surprins sa aud lideri respectabili ai PSD afirmand ca in partid nu se va mai face referire la justitie, si mi-am pus intrebarea ce mai cauta acolo. Cine mai face atunci politica in domeniul justitiei, procurorii???, sau oamenii politici care fac parte din forul legiuitor al tarii, din guvern si din ministerul de profil, care raspund in fata electoratului pentru modul in care o fac", scrie fostul consilier prezidențial pentru securitate națională.

Citește și: Rareș Bogdan, precizare de ultimă oră: Nu e adevărat!

Dumitru Iliescu precizează faptul că Dragnea a fost condamnat, oarecum, pe nedrept, Și asta pentru că, spune, autorul postării, fostul șef al PSD a fost condamnat pe nedrept, pentru o presupusă intervenție în favoarea a două angajate care ar fi prejudiciat statul cu 8.000 de euro. bani care spune acesta, au fost și recuperați.

"Cum sa ne convinga cineva ca este o condamnare corecta, cand statul a fost pagubit cu sute de milioane si chiar miliarde, si nu a raspuns nimeni si nu s-a recuperat nici macar un euro?", se întreabă retoric fostul șef al SPP.

Citește și: Ipoteza care dinamitează scena politică: Traian Băsescu sau Victor Ponta, premier!

În continuare, Dumitru Iliescu crede că Dragnea a pătimit pentru că s-a opus celor care ar fi vrut să câștige zeci și sute de milioane de euro. Acesta face referire la marile corporații care încearcă să găsească noi piețe de desfacere pentru produsele pe care le comercializează.

"Stapanii lumii sunt intemeietorii noului imperiu cu valente mondiale, iar noi suntem sclavii globalizarii. Ei sunt reprezentantii corporatiilor aflate in continua expansiune, in cautarea de noi resurse si piete de desfacere. Imperiul pe care l-au cladit si il dezvolta se deosebeste substantial de imperiile clasice, cunoscute in istorie, la fel si mijloacele pe care le folosesc pentru a cuceri noi tari, noi natiuni. Daca pana nu demult cuceririle erau facute prin puterea armelor, acum se fac prin mijloace cu totul diferite, recurgerea la arme facandu-se doar daca au fost epuizate toate celelalte cai. Atunci cand descopera o tara cu potential serios in domeniul resurselor naturale, trimit in lupta asasinii economici. Misiunea lor este de a determina guvernele respective sa se indatoreze financiar extrem de mult, atat de mult incat sa nu poata sa plateasca, dirijindu-i catre Banca Mondiala, sau alte organisme internationale similare, care pretind in schimb aplicarea unor programe care chipurile sa asigure rambursarea banilor, programe in care privatizarea obiectivelor economice strategice, a celor foarte importante, a resurselor naturale, sa fie facute la preturi mult diminuate si care revin corporatiilor calailor economici", mai spune fostul consilier prezidențial.

Citește și: Ieșire distrugătoare la adresa lui Dan Barna: ‘Sper, într-o zi, să ajungeți unde vă e locul în cartea de istorie. La gunoi!’

Pe de altă parte, Dumitru Iliescu spune că ne-am transformat în sclavii străinilor. " Asa s-a intamplat si in Romania. Ne-au transformat, fara sa ne dam seama, in sclavii lor, facandu-ne sa ne indatoram din ce in ce mai mult. Nu credeti ca asa este? Atunci puneti-va intrebarea unde se duc banii pe facturile pe care le platiti lunar? La firmele noastre? Cu siguranta nu. Unde se duc banii pe care ii platiti pe energia electrica consumata, pe gazele naturale, pe benzina de la pompe, pe apa, pe canalizare si salubrizare, comisioanele si dobanzile la imprumuturile bancare si pe alte multe servicii care vi se asigura? La firmele lor se duc, care cresc constant preturile, cu mult peste nivelul practicat in tarile de bastina, politica prin care ne indatoreaza din ce in ce mai mult si ne mentin statutul de sclavi", e de părere generalul.

Citește și: Rareș Bogdan, precizare de ultimă oră: Nu e adevărat!

Postarea se încheie cu o concluzie, pe cât de adevărată, pe atât de amară pentru autor. Liviu Dragnea a pătimit pentru că "a dat Legea Offshore prin care le-a blocat exploatarea pe nimic a resurselor naturale din Marea Neagra, a initiat un program de sustinere a firmelor romanesti, de sprijinire a producatorilor agricoli, de realizare a unui lant de magazine la nivel national in care acestia sa isi comercializeze produsele, de interzicere a produselor importate care nu respecta standardele de calitate din tarile Vest-Europene, de stopare a exportului de masa lemnoasa neprelucrata, si multe altele, care le-afectau grav interesele, cu pierderi de sute de miliarde pentru ei", e mesajul lui Iliescu.

Citește și: Ipoteza care dinamitează scena politică: Traian Băsescu sau Victor Ponta, premier! .