Dumnezeu 'lucreaza' prin oameni: Patriarhia Romana si Jandarmeria, in sprijinul familiilor vulnerabile din mediul rural

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au vizitat, luni, cinci localitati din judetul Teleorman, unde au oferit ajutor material si financiar mai multor familii aflate in situatie de risc, batrani singuri, familii sarace cu multi copii si alte cazuri sociale, care au primit cu mare bucurie vizita filantropilor. Voluntarii au fost ajutati, de aceasta data, la distribuirea ajutoarelor, de catre reprezentanti de seama ai Jandarmeriei Romane.

Danut Viorel Pruna, coordonarul Voluntarilor Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului, a declarat: "Desi, se confrunta cu numeroase dificultati financiare, familiile vizitate si ajutate isi poarta copiii la scoli si ii educa frumos pentru ca ei insisi sa devina sprijinul generatiilor viitoare. Este foarte important sa nu uitam de unde am plecat! Asta, ne invata satul romanesc, asta, am invatat si noi de cand umblam prin toate aceste localitati si nu sunt putine, 47 de localitati vizitate pana acum, din 11 judete ale tarii, si toata aceasta activitate umanitara pe care o derulam nu se opreste aici. Vom continua sa mergem si maine si vom ajunge in judetul Galati. Este o activitate intensa pentru voluntari, care, atunci cand beneficiaza de sprijinul altor institutii ale Statului se desfasoara mult mai usor. Chiar daca am plecat dis de dimineata, din Bucuresti, chiar si acum, la ora 22, suntem inca in judetul Teleorman, dar nu suntem obositi, sa ne sprijinim aproapele conteaza cel mai mult si ne hraneste sufleteste, asa simtim prezenta lui Dumnezeu, care ne-a lasat pe pamant sa ne ajutam aproapele. Atunci cand am avut aceasta posibilitate si Dumnezeu ne-a oferit mult, nu a fost greu sa venim si in sprijinul acestor familii aflate la 100 de kilometri. De altfel, avem mii de kilometri strabatuti in tara, ceea ce ne-a facut sa ne cunoastem cu adevarat tara si sa cunoastem acesti oameni frumosi, chiar daca aflati in dificultate. Ei accepta tot ce le da Dumnezeu, iar dupa o rugaciune ”Doamne, ajuta ca nu am ce sa le mai pun copiilor pe masa", Dumnezeu le asculta ruga si vin oameni ca acesti voluntari, alte organizatii si preotii din localitati cu ajutoare".

Localitatile vizitate de voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului si de catre jandarmi au fost: Ciuperceni, Garagau, Calmatuiul de Sus, Blejesti si Cosmesti. Actiunile voluntarilor continua si in zilele urmatoare. Pana in prezent, voluntarii au efectuat actiuni umanitare in 47 de localitati din 11 judete ale Romaniei: Ilfov, Prahova, Olt, Teleorman, Arges, Calarasi, Giurgiu, Dambovita, Constanta, Ialomita si Braila.

Sublocotenent Cristian Adrian Radut, purtator de cuvant al Jandarmeriei Teleorman, a firmat: "Este foarte important ca institutiile statului sa colaboreze si impreuna sa dispuna de mijloace numeroase, iar actiunea lor sa fie un exemplu pentru ceilalti cetateni de buna credinta si pentru organizatii care au ca scop aceste activitati umanitare. Un exemplu foarte bun, in acest sens, fiind aceasta colaborare dintre Patriarhia Romana si Jandarmeria Romana. Este o activitate deosebita, noi ne bucuram ca voluntarii Catedralei Nationale au fost alaturi de noi, activitatea si-a atins scopul. Persoanele care au primit ajutor se afla in dificultate, nevoiase, cu copii multi si care s-au bucurat de acest sprijin. Aceasta actiune ne emotioneaza pentru ca ne regasim intr-o conjuctura mai aproape de Dumnezeu, de puterea divina si speram ca prin aceasta colaborare sa transmitem si noi un mesaj comunitatii si anume ca suntem o institutie cu credinta in Dumnezeu, suntem alaturi de oameni si facem tot ce trebuie pentru sanatatea si siguranta lor".

Voluntarii si reprezentantii Jandarmeriei au fost insotiti in sanul comunitatilor de catre preotii slujitori, care au ajutat la selectarea beneficiarilor si organizarea locala a activitatii umanitare.

Preotul paroh Cristian Sandu, de la Parohia Basesti, judetul Teleorman, a spus: "Aceasta activitate a fost primita cu bucurie si cu speranta! Este a doua oara cand, in aceasta perioada a starii de urgenta, voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului ajung la noi, in parohie, si iata ca si de aceasta data au adus pachete cu alimente de baza, ajutor financiar pentru unele familii, doua dinte ele cu copii mai multi".

In acelasi context, preotul paroh Claudiu Stanescu, de la Parohia Blejesti, judetul Teleorman, a mentionat: "Au fost sprijinite persoane cu mari probleme sociale, familii cu copii multi, cu situatie sociala precara, cu copii care nu au acces la educatie, nu sunt imbracati si nu sunt bine hraniti. Este foarte important sa ne implicam in ajutarea satului romanesc pentru ca in ultima vreme localitatile s-au depopulat, tineretul pleaca la oras, iar unii se intorc deoarece e mai bine acasa. A fost o perioada de migratie, apoi s-au intors".

De asemenea, parintele paroh Florin Zamfir, de la Parohia Cosmesti, judetul Teleorman, a concluzionat: "Este o activitate deosebita, noi ne bucuram ca voluntarii Catedralei Nationale au fost alaturi de noi, activitatea si-a atins scopul, persoanele care au primit ajutor sunt persoane aflate in dificultate, nevoiase, cu copii si care s-au bucurat de acest sprijin".

De la debutul starii de urgenta, "Caravana Bucuriei" a poposit cu ajutoare alimetare de baza la peste o mie de familii din satele romanesti strabatute cu multa bucurie de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului.

Toate actiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Nationale se desfasoara cu binecuvantarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Parinte Daniel, si sub coordonarea Arhim. Ciprian Gradinaru.