Dupa 100 de zile de izolare, Guvernul spaniol are mai mulți dușmani decat COVID-19

Traficul a fost reluat duminică între Franţa şi Spania, care a redeschis frontiera sa punând capăt stării de alertă şi unei izolări de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus. Spaniolii au putut să îşi întâlnească rudele sau prietenii pe care nu i-au mai văzut din 14 martie. Starea de urgență din […]