Dupa 15 ani de relatie, Olivia Steer a facut anuntul. Detalii despre relatia dintre ea si Andi Moisescu: „Am trait cu impresiat ca e prins intr-o relatie serioasa….”

Am trait tot timpul acesta cu impresia ca el e prins intr-o relatie serioasa, cu perspective, asa ca nu intrevedeam altceva decat o amicitie placuta.La urmatoarea intalnire, mi-a povestit de el, de fosta relatie, de familia lui, de obiceiuri si hobby-uri, practic s-a asigurat ca aflu tot ce trebuie sa stii despre un om care vrea sa-ti devina apropiat. Am descoperit atunci ca avem multe in comun, ca suntem singuri amandoi si ca ne placeam foarte tare.

Tatonarile s-au intins pe cateva luni, pana sa abdicam in fata evidentei: ne placeam prea mult. Eram atat de precauti amandoi sa nu ne pripim, astfel ca ne-am descoperit dragostea cu rabdare si atentie, n-am sarit cu capul inainte intr-o relatie, n-am ars etape.

Cand m-a cerut de sotie, eram amandoi -dupa indelungi perioade de instrospectie -edificati: stiam ce vrem, stiam ce facem”, spunea Olivia Steer.

Despre cel care i-a devenit partener de viata, Olivia Steer are numai cuvinte de lauda.

„Andi munceste, iubeste, povesteste sau relationeaza cu aceeasi pasiune debordanta. Se implica in toate detaliile, in fiecare zi. Te intrebi de unde are atata energie, cum de-o are constant…Mai are o charisma speciala care ii face pe oameni, atunci cand Andi intra intr-o incapere, sa-i zambeasca. Are intotdeauna o vorba haioasa de spus, un banc in loc de concluzie, o vorba de incurajare si un ras tonic”, mai afirma vedeta.

