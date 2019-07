Dupa 37 de ani de casnicie, medicul Monica Pop a facut anuntul: "El a insistat sa ne..."

Monica Pop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Pop si sotul ei sarbatoresc 37 de ani de casatorie. Medicul oftalmolog, care a dus o lupta dura cu cancerul, a facut declaratii emotionante in direct la tv. “Sotul meu e inginer chimist. Daca a suportat 37 de ani inseamna mare lucru. Sigur ca ma iubeste, atat ii trebuie. Mama a zis cand l-a cunoscut ca vrea sa vobeasca intre patru ochi. Eu am ascultat la usa. Eu aveam 27 de ani, iar el 32. Maica-mea i-a zis sa fuga si sa nu se uite inapoi ca o sa patimeasca. El a insistat sa ne casatorim. Mama a zis ca nu primeste reclamatii ulterioare. Am certat-o pe mama ca nu a spus nimic bun despre mine, iar ea mi-a zis ca atunci el le vedea doar pe alea bune. Tata nu a fost deloc impotriva.”, ...