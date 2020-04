Dupa ALDE și Pro Romania, PSD anunța ca nu ar mai vota prelungirea starii de urgența

PSD este al treilea dintre partidele de opoziție care anunță că nu ar mai vota prelungirea stării de urgență în orice condiții. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a argumentat deja decizia de a nu vota prelungirea stării de urgență. Victor Ponta a anunțat și el că va lua o decizie finală, cu privire la vot, The post După ALDE și Pro România, PSD anunță că nu ar mai vota prelungirea stării de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.