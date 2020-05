Dupa amendarea premierului, urmeaza și ceilalți miniștri participanți la petrecerea din “sufrageria” prim-ministrului

Guvernul a anunțat, sâmbătă, că premierul Ludovic Orban a achitat două amenzi în valoare cumulată de 3.000 de lei – 2.500 lei pentru nepurtarea măștii de protecție în incintă și 500 de lei pentru fumat în spațiu închis. Conform unor surse citate de Digi24.ro, premierul s-a dus singur la secția de poliție nr. 1, de […] The post După amendarea premierului, urmează și ceilalți miniștri participanți la petrecerea din “sufrageria” prim-ministrului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.