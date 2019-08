Dupa aproape 6 ore de audieri, fostul sef al IPJ Olt a refuzat sa vorbeasca

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul adjunct din IPJ Olt, Nicolae Alexe, s-a prezentat, miercuri, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, fiind audiat audiat aproape 6 ore in dosarul pentru abuz in serviciu, deschis de procurorii structurii in cazul crimelor din Caracal. Nicolae Alexe, fostul adjunct din Inspectoratul de Politie din Olt, a ajuns audiat, miercuri, la Sectia de anchetare a magistratilor in jurul orei 11.00 si a plecat in jurul orei 17.00. Alexe a refuzat sa dea declaratii atat la intrare, cat si la iesirea din sediul Sectiei. Fostul adjunct al IPJ Olt este cel care a apelat la Remus Radoi, patronul unei firme de paza, in noaptea in care era cautata Alexandra Macesanu, pentru a-i cere informatii cu privire la o masina. ...