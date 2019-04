Dupa caderea lui Bouteflika in Algeria FLACARA REVOLTEI cuprinde Sudanul. Sediul președinției și al Armatei luat cu asalt de mii de manifestanți

Mii de sudanezi manifestau duminică, pentru a doua zi consecutiv, în faţa cartierului general al armatei din capitala ţării, Khartoum, cerând demisia preşedintelui Omar el-Beshir, aflat la putere de 30 de ani, relatează AFP preluat de agerpres. Deși au mai fost proteste și în trecut, e de remarcat că intensitatea lor a crescut după căderea de la putere după 30 de ani în Algeria a președintelui Abdelaziz Bouteflika în urma unor proteste populare fără precedent.

Protestatarii au scandat 'Libertate, pace, justiţie !'' - principalul slogan al contestării cu care se confruntă Sudanul de patru luni - în faţa complexului în care se află sediul armatei, Ministerul Apărării şi reşedinţa preşedintelui Beshir, potrivit unor martori.



Numeroşi manifestanţi şi-au petrecut noaptea la faţa locului, au precizat martorii.



''După ceea ce am făcut ieri (sâmbătă), nu vom pleca până când misiunea noastră nu va fi îndeplinită'', declara un protestatar, Osama Ahmed, care a petrecut noaptea în faţa cartierului general al armatei. ''Nu vom pleca de aici până când nu demisionează'', a adăugat el, referindu-se la preşedintele Beshir (75 de ani), aflat la putere de la lovitura de stat din 1989.



Unii protestatari au blocat cu pietre un pod care se află în apropiere de cartierul general şi care leagă Khartoumul de sectorul Bahari, mai la nord, provocând ambuteiaje mari, potrivit martorilor.

Sâmbătă, mii de bărbaţi şi femei au organizat cea mai mare adunare ce a avut loc de la începutul contestării, unii ajungând până la cartierul general al armatei pentru prima dată.



Armata nu a intervenit, dar forţele speciale de poliţie au recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea, în timp ce unii contestatari au aruncat cu pietre în direcţia forţelor de securitate, potrivit unor martori.

Khartoum, #Sudan is still very much awake protesting on the 34th anniversary of the coup that overthrew former President Numeiri. An emotional time as history repeats itself.#SudanProtests #SudanUprising #Sudan_Revolts #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس #موكب6ابريل pic.twitter.com/vTC3pxPzwi