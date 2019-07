Dupa cataclismul 112, dezastrul DIICOT. Efectul Banila - Hosu la Caracal

Procurorul sef DIICOT, Felix Banila, s-a intors din concediu pentru o conferinta de presa in care ne-a informat ce stie DIICOT in cazul Alexandra - Luiza. Nimic. Singura certitudine a iesirii dlui Banila este ca ori domnia sa, ori adjuncta DIICOT Georgiana Hosu vorbeste prostii. Intre timp, DIICOT balteste in balbaiala si contradictii intr-un dosar care nu e de competenta sa, pentru care nu are ce-i trebuie ca sa-l intrumenteze, si cu care se face de ras cu fiecare ora care trece.