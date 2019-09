Dupa cateva luni de la O NOAPTE PETRECUTA cu un STRAIN, aceasta tanara a simtit ceva intre picioare. Cand s-a uitat sa vada ce se intampla, a ramas SOCATA!

Emma Crofts-Wilson, (19 ani), este o tanara din Noua Zeelanda care s-a trezit intr-o seara ca are dureri de spate si abdominale, neintelegand de ce.



A luat un analgezic si s-a dus la culcare, iar in urmatoarea zi se simtea ciudat, dar a incercat sa ignore simptomele, zicandu-si ca nu-i nimic care sa merite bagat in seama.



Emma era singura acasa cand a avut socul vietii ei. Era in bucatarie, cand a simtit ceva straniu intre picioare. S-a uitat in jos, dar nu a reusit sa inteleaga imediat ce a vazut: de acolo iesea un cap. Ea dadea nastere unui copil!



„Nu stiam ce se intampla. Am simtit o usturime puternica si cand m-am uitat in jos, am vazut un cap. Atunci am inteles ce se intampla. Urmatorul lucru, pe care mi-l amintesc, este copilul aflat in bratele mele” — a spus Emma.



Femeia nu avea nici cea mai mica idee ca era insarcinata timp de noua luni. Apoi, din senin, a dadt nastere unui copil pe podeaua din bucatarie. Inca mai socant este faptul ca a pierdut 1/4 sange, dar tot a reusit sa ia un foarfece si sa taie singura cordonul ombilical. Apoi a invelit copilul intr-un prosop.



La scurt timp dupa aceasta Emma i-a scris mamei sale un mesaj, care este probabil cel mai nebunesc sms, pe care poti sa-l primesti vreodata: „Te rog, sa nu te enervezi, dar eu tocmai am nascut un copil. Nu stiu ce sa fac.”



Dupa ce a curatat in bucatarie pe jos, au ajuns si parintii ei acasa pentru a o duce la spital. Acestia doreau sa afle cine e tatal copilului, insa nici tanara mama nu-si amintea numele lui. L-a cunoscut pe tip in timpul vacantei si a petrecut o noapte cu el. Ea nu avea datele lui de contact si stia doar ca este australian. Oricum, aceasta era cea mai mica grija, pe care o avea noua mamica atunci.



Ajunsa la spital, echipa medicala din sala de nasteri a curatat-o si a ajutat-o sa nasca placenta. Emma i-a dat fiicei sale numele Hannah-Marie.



Este ceva rar, dar se poate intampla ca femeile sa nu stie ca sunt insarcinate, mai ales daca sunt obisnuite cu cicluri menstruale neregulate si cresteri ocazionale de greutate.



Unele femei nu prea iau in greutate in timpul sarcinii, ceea ce poate fi, de asemenea, inselator. In plus, Emma purta haine largi. De aceea, nimeni nu a observat vreo schimbare in silueta ei.



Asta este un semnal de alarma asupra aventurilor de o noapte fara protectie. Asa ca, mare grija tinerilor care obisnuiesc sa faca asa ceva. Pe de alta parte, hai sa o felicitam pe Emma pentru ca are un copil frumos si sanatos. Ii dorim multa sanatate.

