Dupa cativa ani de casnicie, saturandu-se sa se tot certe, un cuplu se hotaraste sa apeleze la un consilier. Cand ajung la cabinetul consilierului, acesta ii intreaba direct:

– Care este problema?

Imediat, sotul face o fata lunga si se aseaza pe scaun fara a spune nimic. Sotia incepe sa vorbeasca non stop, descriind problemele casatoriei. Dupa ce o asculta 5, 10, 15 minute, consilierul se apleaca peste ea, o ia de umeri, o saruta pasional si o lasa inapoi pe scaun.

Dupa aceasta, sotia statea intr-un colt, muta de placere. Consilierul se uita la sot, care se uita si el la ei, fara sa-i vina a crede.

Consilierul ii spune:

– Sotia dvs. are NEVOIE de asta de cel putin doua ori pe saptamana!

Sotul se scarpina si raspunde:

– Pai as putea sa o aduc aici in fiecare marti si joi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.