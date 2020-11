Dupa ce a fost acuzat ca si-a falsificat CV-ul, primarul USR din Brasov l-a luat consilier pe socrul lui Godina

Un fost polițist, ieșit la pensie și angajat acum de primarul Allen Coliban în cabinetul său de consilieri, se va ocupa în perioada următoare de reformarea Poliției Locale Brașov. Este vorba de Radu Dascălu, care are o experiență de peste 23 de ani ca angajat al Ministerului Afacerilor Interne, la Poliția națională. Radu Dascălu este socrul cunoscutului poliţist Marian Godină.

„Poliția Locală este prima instituie către care ne-am îndreptat atenția, mai ales că ea are atribuții importante în această perioadă de pandemie dar și din alte puncte de vedere, al protecţiei mediului sau al disciplinei în construcții, de exemplu. Pentru această parte, am ales un bun profesionist, care are peste 23 de ani de experiență în Poliție și multe competențe manageriale demonstrate deja”, a spus primarul Allen Coliban, potrivit brasovmetropolitan.ro.

„Am acceptat această provocare, funcție din care să încercăm să eficientizăm activitatea Poliției Locale. (…) Am început de scurt timp o evaluare a Poliției Locale, am avut discuții cu Poliția națională și alte structuri, acolo unde sunt competențe comune sau asociate”, a spus, la rândul său, Radu Dascălu, potrivit sursei citate.

Radu Dascălu a anunțat că, în calitate de consilier la cabinetul primarului Allen Coliban va avea un salariu de „aproximativ 3000 de lei” pe care îl va folosi însă pentru proiectele sociale pe care le susţine. „Aş fi vrut să lucrez pro-bono, dar legal acest lucru nu este posibil”, a precizat Dascălu.

