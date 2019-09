Dupa ce a fost exmatriculata din scoala, Alexia a pus la punct un plan ingrozitor: sa se razbune, ucigand sute de persoane

Alexia Wilson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexia Wilson, o adolescenta de 18 ani din SUA, a planuit un atac ingrozitor la fosta scoala unde aceasta a studiat, insa din fericire, ea a fost descoperita la timp. Adolescenta i-ar fi povestit planul sau unei colege si asa au aflat si autoritatile. Inspectoratul scolar a aflat din presa de bataia elevelor de la "Dimitrie Ghika", la fel si directorul scolii Alexia planuia sa impuste sute de persoane din fosta ei scoala, iar politistii au aflat de planul diabolic al adolescentei fix in ultimul moment. Fata fusese exmatriculata din scoala, din cauza unor incidente violente pe care le-a creat in trecut. Politistii au gasit in locuinta adolescentei o arma AK-47, insa fata nu a recunoscut ...