Dupa ce a intrat in FALIMENT, crama Murfatlar se vinde: Prețul de pornire este de 10 milioane de euro, fara TVA

Activele producătorului de vin Murfatflar sunt vândute pe bucăţi de către lichidatorul judiciar, cele mai valoroase fiind crama, care are un preţ de pornire de 10 mil. euro (plus TVA), şi cele 370 ha de vie, ce pornesc de la 3 mil. euro (plus TVA).

Mai sunt scoase la lichitaţie şi sediul administrativ, alte terenuri şi construcţii şi stocul de băuturi, conform unui anunţ al Fair and Full Insol­vency Consultant, lichidatorul judiciar al Murfatlar România, citat de Ziarul Financiar.

Vânzarea Murfatlar pe bucăţi vine la opt ani de la momentul în care producătorul de vin a intrat în insolvenţă la propria cerere. Compania era atunci cel mai mare producător de vinuri, cu afaceri care au ajuns la un maxim de aproape 50 mil. euro. Tot atunci exploata circa 3.100 de hectare de viţă-de-vie, nu toate pe rod (de aproape 10 ori mai mult decât ce e scos azi la licitaţie), potrivit cifrelor comunicate la momentul respectiv de reprezentanţii producătorului. Compania avea în porto­foliu mărci precum Zestrea Murfatlar, Lacrima lui Ovidiu, Trei Hectare sau M1. Câţiva ani mai târziu, mai exact în 2018, a venit falimentul, potrivit datelor publice.

Compania Murfatlar a fost implicată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la circa 600 mil. lei. Tocmai de aceea, asupra tuturor bunurilor licitate e instituită măsura sechestrului asigurator.

