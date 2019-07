Dupa ce a luat Crimeea și a rupt Donețkul și Luganskul, Vladimir Putin spune ca vrea relații normale cu Ucraina: 'Conflictul se soluționeaza prin negocieri'

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregătit în vederea unei ”restabiliri totale” a relaţiilor cu Kievul şi unei ”cooperări cu orice forţă politică” favorabilă, cu două zile înainte de alegerile legislative din Ucraina, relatează AFP.

”Problema restabilirii totale a relaţiilor ruso-ucrainene este extrem de importantă pentru noi”, a declarat Putin într-o întâlnire cu politicianul ucrainean Viktor Medvedciuk - considerat un prorus, informează news.ro.

Şeful statului rus a îndemnat din nou autorităţile de la Kiev să poate negocieri directe cu reprezentanţi ai separatiştilor proruşi din estul Ucrainei, în vederea opririi războiului soldat cu peste 13.000 de morţi în cinci ani.

”Niciun conflict din lume, în decursul istoriei, nu s-a soluţionat fără negocieri directe între părţi”, a subliniat liderul de Kremlin.

Ucrainenii sunt chemaţi la urne duminică, în alegeri legislative anticipate, în care este aşteptată o victorie a formaţiunii preşedintelui Volodimir Zelenski, care promite să ”cureţe ţara de corupţie” şi ”să spargă sistemul”.

Formaţiunea prorusă a lui Viktor Medvedciuk - Platforma opoziţiei - este creditată cu 12 până la 14% din intenţiile de vot şi ar urma să claseze pe locul doi.

Vizat de sancţiuni americane, Viktor Medvedciuk, care a fost şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene în perioada 2002-2005, este considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, cu care întreţine relaţii bune.

