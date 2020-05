Dupa ce a picat prin moțiune de cenzura, Orban are patru miniștri „picați” cu moțiuni simple

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, moţiunea simplă împotriva ministrului educaţiei şi cercetării, Monica Anisie, cu 172 voturi „pentru” și 92 „împotrivă”. Este al patrulea ministru al Guvernului Orban față de care se adoptă o moțiune simplă. Deputații au dat Deși adoptarea moțiunii simple nu obligă Executivul la nimic, fiind doar un vot de blam dat […] The post După ce a picat prin moțiune de cenzură, Orban are patru miniștri „picați” cu moțiuni simple appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.