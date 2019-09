Dupa ce a pierdut in fata lui Dan Barna, Cosette Chichirau se da bine pe langa liderul USR

barna chichirau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Barna a castigat alegerile in USR, Cosette Chichirau a pierdut. Astazi, cea care l-a criticat dur pe Dan Barna a reactionat pe in urma infrangerii. "Le multumesc colegilor si echipei care mi-au acordat increderea in alegerile interne pentru functia de presedinte USR. A fost o munca extraordinara, am adus cu totii idei valoroase in dezbaterea interna si am propus masuri constructive pentru a imbunatati partidul. SCANDALURILE se tin lant la USR: Suspiciuni de frauda in alegerile castigate de Dan Barna Impreuna, vom continua sa luptam pentru lucrurile in care credem: o democratie autentica, in care noi toti contam, unitate prin proiecte comune si politici publice dezvoltate pe baze ...