Dupa ce a terorizat mai multe cartiere din Capitala, maimuta lui Nutu Camataru a fost prinsa

Maimuta cautata de jandarmi in Capitala a fost capturata, miercuri seara, dupa cateva ore de la anuntul la 112 privind prezenta animalului in Sectorul 5. Maimuta a fost gasita tot in zona, in podul unei case. Animalul apartine interlopului Nutu Camataru, care, in trecut, avea si lei in curtea casei din Ferentari. „Am capturat-o, o actiune foarte dificila, poate cea mai dificila de pana acum, din mai multe puncte de vedere, avand in vedere ca sunt multe case in jur, multe locuri in care se catara, (este, n.r.)pericol public de a nu lovi pe cineva din greseala si ea sa nu atace pe cineva din greseala. Am reusit sa o nimerim de doua ori. Prima oara am lovit-o in os, de aceea nu si-a facut efectul (tranchilizantul, n.r.), am ale ...