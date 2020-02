Dupa ce Comisia Europeana a cerut Romaniei sa stopeze taierile ilegale de paduri, un fost ministru al Mediului ia masuri: 'Tot ce vreau este sa ieșim din impas'

Fostul ministru al Mediului Grațiela Gabrilescu va depune un proiect de lege, în Parlament, pentru modificarea atât a Codului Penal, cât și a Codului Silvic, după ce Comisia Europeană a activat procedura de infringement pentru România, în cazul defrișărilor ilegale de pădure. Parlamentarul a atras ațenția că țara noaștră se confruntă cu o „problemă gravă”, fapt semnalat încă din 2015, inclusiv în CSAT, și pentru care a venit cu mai multe soluții, care, însă, au fost blocate. Două dintre soluții vizează: înființarea Gărzii Naționale Forestiere și dezvoltarea sistemului informatic integrat de management al pădurilor.

Citește și: Prima reacție a ministerului Sănătății în cazul românului depistat cu coronavirus: 'NU e un caz sever'

„Săptămâna viitoare voi depune, la Parlament, conform procedurii, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și le cer tuturor colegilor să îl susțină!

Este foarte important să rezolvăm, într-un termen foarte scurt, situația apărută ca urmare a activării procedurii de infringement de către Comisia Europeană din cauza legislației defectuoase care nu permite gestionarea și verificarea de către autoritățile române a cantităților mari de lemne tăiate ilegal din pădurile noastre.

Este o problemă gravă, reală, pe care am semnalat-o, încă din 2015, inclusiv CSAT, pentru rezolvarea căreia am înaintat, la vremea respectivă, soluții și am identificat resurse.

Spuneam, atunci, și spun și acum: problemele de mediu nu au granițe fizice și nici politice.

Dacă nu susținem, cu toții, rezolvarea lor, cu toții vom suferi!

Ca atare, nu vreau să dezgrop vinovații din 2016, care au blocat proiectele bune cu care pornisem (două dintre ele: înființarea Gărzii Naționale Forestiere și dezvoltarea sistemului informatic integrat de management al pădurilor, ca instrument capabil să monitorizeze, pe toate palierele, inclusiv supravegherea satelitară a acestora)!

Tot ce vreau este să ieșim din actualul impas!

Și nu doar de frica sancțiunilor europene, ci pentru că TREBUIE SĂ NE PROTEJĂM PĂDURILE!”, se arată pe pagina de Facebook a Grațielei Vasilescu.