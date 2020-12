Dupa ce și-a pus in cap credincioșii care au vrut sa participe la pelerinaje, Guvernul se cearta acum cu Federația Romana de Fotbal

Guvernul lui Ludovic Orban a fost criticat, în ultimele zile, de credincioșii care au vrut să participe în număr mare la pelerinajul de Sf. Andrei, dar restricțiile impuse au fost ca doar localnicii să poată veni la slujbă. Acum Guvernul intră într-un nou scandal, cu Federația Română de Fotbal, după ce ministrul de Finanțe a […] The post După ce și-a pus în cap credincioșii care au vrut să participe la pelerinaje, Guvernul se ceartă acum cu Federația Română de Fotbal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.