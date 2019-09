Dupa ce l a amenintat cu CCR Dancila l a sunat pe Iohannis sa il intrebe daca ii accepta ministrii Ce i a raspuns seful statului

Premierul Viorica Dancila a discutat luni cu presedintele Klaus Iohannis, la telefon, despre interimarii propusi pe posturile detinute anterior de ALDE.



Potrivit Vioricai Dancila, seful statului i-a spus ca ii va da un raspuns pe aceasta tema intr-un timp scurt.



"Am vorbit cu domnul presedinte si mi-a spus ca legat de cele trei propuneri pe care le-am facut pentru portofoliile ALDE imi va da un raspuns intr-un timp scurt. Nu mi-a spus nici ca accepta, nici ca nu accepta. Mi-a spus ca intr-un interval de timp scurt va veni cu un raspuns", a afirmat Viorica Dancila, luni, la Parlament, informeaza Mediafax.



Premierul a spus insa ca spera ca pana la sedinta de guvern, care va avea loc miercuri sau joi, sa primeasca un raspuns de la Iohannis.



"Nu mi-a spus nici ca le accepta nici ca nu le accepta, doar ca va veni cu un raspuns intr-un interval scurt de timp. Nu este blocat Guvernul. Guvernul functioneaza. Vedem in sedinta de Guvern. O avem ori miercuri, ori joi. Deci pana miercuri sau joi sper sa avem un raspuns", a sustinut Dancila.



Premierul anuntase in weekend ca il va suna pe presedinte pentru a se lamuri cu privire la intentiile acestuia in legatura cu interimarii propusi pe posturile detinute anterior de ALDE. Propunerile pentru posturile de interimari sunt Nicolae Badalau la Energie, Ioan Denes la Mediu si Stefan Radu Oprea la Relatia cu Parlamentul.



Premierul a amenintat ca in cazul in care presedintele va amana situatia, se va adresa CCR.



Iohannis a respins integral remanierea propusa de Dancila



Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca respinge "in integralitate" remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile primite sunt inacceptabile.



"Nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile pe care le-am primit sunt pur si simplu inacceptabile. Asadar, resping in integralitate remanierea propusa de premier", a declarat seful statului.



Totodata, Iohannis a semnat doar demisiile ministrilor ALDE, sa numeasca interimari pentru Ministerul Energiei, Ministerul Mediului si cel pentru Relatia cu Parlamentul.

