Dupa ce l-a atacat pe Orban, despre care a spus ca este "rebut politic", Basescu o jigneste pe Anisie: "Este in categoria de analfabeti functionali"

Traian Basescu a declarat, intrebat cum vede performanta ministrului Educatiei Monica Anisie si daca s-ar impune remanierea acesteia, ca PNL a ajuns sa guverneze cu oameni care il alte Cabinete erau in linia a treia sau a patra. Candidatul PMP la Primaria Capitalei a adaugat ca acum aceste persoane sunt in linia intai. El a adaugat ca ministrul Monica Anisie este in categoria analfabetilor functionali din Executivul Orban, in ciuda faptul ca este profesoara.