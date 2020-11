Dupa ce s-a vindecat de COVID, un fost prefect promite ca va face 'o obsesie' din construirea unui spital daca ajunge deputat

Candidatul PSD Braşov la Camera Deputaţilor, Marian Rasaliu, fost prefect al judeţului, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că va face "o obsesie" din construirea noului spital, susţinând că îşi va dedica tot timpul şi energia, ca parlamentar, pentru realizarea acestui proiect. Rasaliu a fost internat în ultimele săptămâni, ca şi pacient COVID.

"În cei patru ani de mandat de parlamentar, construirea noului spital o voi transforma în obsesie şi (...) îmi voi oferi toată priceperea şi energia ca acest proiect să fie realizat", a spus Rasaliu.

Acesta a făcut apel la administraţia braşoveană "să se aşeze din nou la aceeaşi masă" pentru a se ajunge la un consens politic privind acest proiect.

"Este extrem de importantă construirea noului spital regional şi de aceea adresez rugămintea primarului Allen Coliban, preşedintelui Consiliului Judeţean, Adrian Veştea, consiliilor local şi judeţean, să dea dovadă de maturitate politică şi să ne aşezăm la aceeaşi masă, cum am făcut în 8 august 2018, când, ca şi prefect, am invitat toţi reprezentanţii partidelor, parlamentari, autorităţi judeţene şi locale şi i-am invitat să gândim împreună, să susţinem construirea noului spital - regional, judeţean, cum s-o numi el", a afirmat Rasaliu.

Acesta a mai afirmat că, în ultimele săptămâni a fost internat, ca şi pacient COVID, la Spitalul de Boli Infecţioase, în a cărui clădire nu ar trebui să se desfăşoare activitate medicală, deoarece este improprie.

"Am stat internat la Boli Infecţioase alături de cinci persoane, din clase sociale diferite, printre care şi un doctor (...) şi toţi aceşti oameni vorbeau aceeaşi limbă şi aveau aceeaşi idee: localurile în care spitalele îşi desfăşoară activitatea trebuie să fie dezafectate şi tot actul medical să se mute într-un spaţiu nou, civilizat", a mai afirmat candidatul PSD Braşov la Camera Deputaţilor.