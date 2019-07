Dupa declaratia de presa de la Cotroceni Klaus Iohannis s-a intors la mare

klaus iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a sustinut duminica seara, la ora 20.00, o declaratie de presa. Inceputa pe tema cazului de la Caracal, declaratia s-a transformat rapid intr-un atac la adresa PSD-ALDE. Potrivit unor surse din apropierea presedintelui, Klaus Iohannis se afla pe litoral, la Neptun, in ultimele zile. Acesta si-a intrerupt concediul doar pentru cateva ore. Astfel, la ora 18.00, presedintele era inca pe drum spre Bucuresti, pentru declaratia de la ora 20.00. Imediat dupa ce a transmis mesajul, Iohannis a plecat din nou spre Neptun. Klaus Iohannis se va intoarce cel mai probabil luni inapoi in Capitala, pentru ca marti a fost convocata sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in care se v ...