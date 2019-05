Dupa Dragnea, potopul! Celebra Ordonanta 114, respinsa in Comisia IT din Parlament

Condamnarea lui Liviu Dragnea schimbă şi voturile din Parlament. Deputatul liberal Pavel Popescu a anunţat miercuri că Ordonanţa 114, care "încălca şi îngreuna" dezvoltarea domeniului de comunicaţii şi "încălca" directiva europeană în acest domeniu, a fost respinsă în Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii.

"Am avut o şedinţă în cadrul Comisiei de IT, unde am reuşit o victorie - am reuşit să respingem Ordonanţa 114, care era pe masa comisiei astăzi. Lucrurile vor reintra în normal în momentul în care se va consimţi această decizie de astăzi. (...) În câteva luni avem licitaţiile pe 5G şi, în România, practic nu vom putea evolua din punct de vedere tehnic, pentru că toate companiile şi toţi operatorii au fost buzunăriţi de domnul Dragnea şi cei care au construit această OUG 114. Se pare că PSD a dat înapoi, se pare că ceilalţi au înţeles acest lucru şi eu vă garantez că lucrurile vor reintra în normal", a afirmat Pavel Popescu, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, licitaţiile 5G sunt foarte importante pentru dezvoltarea domeniului de comunicaţii, iar această ordonanţă "încălca şi îngreuna acest proces". "Mai mult, această ordonanţă încălca şi directiva europeană în acest domeniu", a arătat el.



Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii din Camera Deputaţilor s-a aflat miercuri proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 114/2018 privind

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.