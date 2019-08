Dupa eliminarea din turul III de la Cincinnati, Simona Halep primeste o veste buna

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep isi va mentine pozitia in clasamentul WTA chiar daca nu si-a aparat in aceste doua saptamani nici trofeul castigat anul trecut la Rogers Cup, nici finala de la Cincinnati. Invinsa de Madison Keys dupa un meci-thriller, romanca va fi cap de serie 4 la US Open 2019, turneu care incepe luni, 26 august. Cursa in doi pentru locul patru a fost inchisa joi, dupa ce atat Simona Halep, cat si Elina Svitolina au pierdut in optimile turneului Premier 5 din Ohio. Jucatoarea din Ucraina a fost invinsa in minimum de seturi in ultimul meci al zilei de la Cincinnati de Sofia Kenin. Americanca in varsta de 20 de ani, locul 22 in clasamentul mondial, s-a impus pentru a doua oara in doua saptamani consecutive ...