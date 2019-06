Dupa fapta si.. rasplata. Ce decizie a luat sotia dupa ce Jorge a "tradus-o" cu Ioana Filimion la "Ferma"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul cantaret Jorge si-a impacat sotia dupa telenovela cu Miss Romania, de la emisiunea ”Ferma”! Dupa ceau aparut imagini incendiare cu artistul si Ioana Filimon, la malul marii, in vacanta de Paste, iata ca acum avem dovada ca Jorge a reusit sa-i clarifice sotiei sale intreaga situatie in care a fost surprins. Jorge, pe numele din buletin George Papagheorghe, a devenit tinta unor replici acide dupa ce a fost filmat dezbracat in cada cu Ioana Filimon in timpul show-ului “Ferma”. Cei doi au facut baie impreuna si s-au atins fara rezerve, ba chiar Ioana l-a spalat pe artist pe cap in timp ce Jorge isi tinea capul sprijinit… intre picioarele brunetei. Scena fierbinte si lipsita de inhibitii ...