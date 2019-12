Dupa finalizarea primei faze a ansamblului Atria Urban Resort, dezvoltatorii inoveaza piata imobiliara cu primul atelier comunitar de placemaking

Un ansamblu imobiliar cu adevarat modern este mai mult decat un simplu spatiu de locuit, iar cand vine vorba despre Atria Urban Resort, accentul cade pe comunitate. In paralel cu actiunea prin care locatarilor le-a fost prezentat stadiul de evolutie a lucrarilor, acestia au fost angrenati in primul atelier pentru comunitate si buna vecinatate pus in practica pe piata din Romania.