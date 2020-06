Dupa Franța și Germania, Anglia va renunța la regulile stricte pentru redeschiderea școlilor

Autoritățile britanice au anunțat că școlile din Anglia vor renunța la mare parte din restricțiile impuse pentru participarea copiilor la ore, așa încât școala să se reia în condiții cât mai normale după vacanță, în septembrie, scrie The Guardian. Intenția a fost anunțată înaintea publicării planului general pentru relaxarea echinomiei britanice, în condițiile în care […] The post După Franța și Germania, Anglia va renunța la regulile stricte pentru redeschiderea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.