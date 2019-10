Dupa Gabriel Liiceanu, Monica Macovei demisioneaza si ea. Ce se intampla cu GDS

"Nu mai există concordanță între respectarea legii în interiorul asociației și poziția publică a GDS. Or, respectarea legii înăuntrul asociației a devenit pentru suficient de mulți colegi, ca să conteze, un chițibuș legal, o birocrație sau o dispută internă, așa încât statul de drept a rămas pe hârtie, în articole inteligente și scrise cu talent și bună credință.



Am fost invitată să mă alătur GDS acum mulți ani și cu fericire și smerenie am pășit pe acest piedestal, căci asta era atunci GDS. Piedestalul s-a surpat între timp, iar acum el nu mai există. De aceea demisionez"