Dupa Inaltarea Domnului, 7 vineri NU se spala. Calendar Ortodox. Zilele in care nu se spala

Astazi, in Calendarul Ortodox, 7 iunie 2019, este poment Sfantul Sfintitului Mucenic Teodot, episcopul Ancirei. Traditia din batrani spune ca dupa Inaltarea Domnului, din 6 iunie 2019, 7 vineri NU se spala.

Despre Sfantul Teodot

Sfantul Teodot a trait in Ancira Galatei in timpul persecutiei lui Diocletian (284-305), si a fost parat catre mai-marele Teotechi, ca a scos trupurile sfintelor fecioare aruncate in iezer si ca le-a ingropat, pentru care pricina, a fost adus catre dansul.

Dar fiindca a zis cu indrazneala, ca desi este prost si smerit, insa pentru credinta si marturisirea lui Hristos, este mai presus si mai puternic decat imparatii lumii, a fost batut cumplit, si mult chinuit, iar la sfarsit i s-a taiat capul si asa a luat fericitul cununa muceniciei.

7 vineri nu se spala din 7 iunie

Daca dupa sarbatorile Pascale traditia din batrani spune ca nu se spala 6 saptamani, dupa Inaltarea Domnului batrinii spun ca nu este bine sa spalam vinerea timp de 7 saptamani.

Treburile casnice sunt permise, dar nu generale.Se recomanda sa ne comportam ca intr-o zi de sarbatoare si sa respectam cu strictectete interdictia de spala.

Daca totusi nu este posibil acest lucru, hainele nu trebuie intinse afara, ci in casa. Iar noaptea pijamanele sau hainele de somn sa fie purtate pe dos.

Cei ce nu se vor supune vor avea ghinion tot anul si nu vor avea parte de bucurii si fericire, conform traditiei din batrani.

O alta sarbatoare mare in iunie

O alta mare sarbatoare in iunie este pe 29 iunie cand il sarbatorim pe Sfintii Petru si Pavel, cei care ne vor spune cum va fi anul de atunci in colo.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.