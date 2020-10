Dupa linsajul si manipularile legate de alegeri, Mihai Gadea anunta: "Vom intenta procese tuturor celor care au calomniat Antena 3"

Mihai Gadea a anuntat, joi seara, 1 octombrie, in cadrul emisiunii "Sinteza zilei", pe care o realizeaza la Antena 3, ca postul TV va intenta procese tuturor celor care au calomniat televiziunea in urma dezvaluirilor facute in cazul posibilelor fraude de la alegerile locale. Unul dintre cei vizati este si un membru CNA, care a sanctionat drastic derapajele majore ale televiziunii in cazul debaterilor care au privit alegerile locale 2020.