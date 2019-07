Dupa “lista neagra”, vom avea “lista alba”– Fiscul premiaza cetațenii care iși achita impozitele la zi

Agenția Națională de Administrare Fiscală va acorda mai multe facilități persoanelor care își achită impozitele la zi, printre acestea numărându-se și premierea celor mai buni plătitori. De asemenea, Fiscul va publica o „listă albă”, un gen de panou de onoare al celor mai buni contribuabili, atat persoane fizice, cât şi juridice, pentru mediatizarea acestora. P

[ The post După “lista neagră”, vom avea “lista albă” – Fiscul premiază cetățenii care își achită impozitele la zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.