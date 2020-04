Dupa Marcel Vela, trece și Lucian Bode la prudența in scandalul de la Aeroportul Cluj-Napoca

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Realitatea Plus, ca se fereste sa arate cu degetul pe cineva in scandalul de la aeroportul Cluj-Napoca unde aproape 2.000 de romani care plecau la munca sezoniera in Germania au fost lasati sa stea in inghesuiala in parcare.

„Incidentul de ieri nu trebuie sa se repete si pentru acest lucru noi am decis la nivelul Ministerului Transporturilor sa declansam o ancheta sa vedem exact cum s-au procesat aproape 2.000 de calatori care au venit la Cluj din toata tara in special prin curse ocazionale, sa vedem daca au avut licente emise de catre Autoritatea Rutiera Romana, sa vedem daca aceste companii de transport au indeplinit toate conditiile legale, pentru ca modul in care au procedat, au debarcat aproape 2.000 de oameni la ora 07.00 chiar daca aveau zboruri la ora 21.00 si lasati fara niciun contact....

Pentru a nu se mai repeta aceste imagini vom comunica public, l-am informat si pe dl premier, tot ce noi am identificat ca nereguli. Ma feresc sa arat cu degetul spre cineva.

Am luat decizia la nivelul Ministerului Transporturilor sa cooptam Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Muncii si sa emitem un ordin de ministru pe care sa-l publicam azi in Monitorul Oficial prin care sa construim o procedura clara prin care toata lumea sa stie cum se poate realiza o astfel de cursa si cum se pot deplasa ca lucratori sezonieri. Responsabilitatea pentru zboruri va reveni Autoritatii Aeronautice Civile Romana, vor raspunde de cum se organizeaza aceste curse.

Apoi va trebui sa stim care sunt companiile de recrutare, pe cine recruteaza, pe ce criterii, care sunt companiile care transporta de la domiciliu la aeroport. In momentul in care avem foarte clar procedura si stim clar care sunt companiile care recruteaza, ne spun cati au recrutat pentru munca sezoniera, vom sti care sunt operatorii aerieni contractati pentru aceste curse”, a zis Bode.