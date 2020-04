Dupa militarizarea spitalelor, un militar a fost numit șef la DSP Argeș

Şefa Direcţiei de Sănătate Publică Argeș (DSP), Sorina Honţaru, a fost înlocuită din funcţie, joi, în locul ei fiind numit un medic militar. Potrivit prefectului Emanuel Soare, conducerea DSP Argeş a fost preluată de doctorul Alexandru Guiţă, fost comandant al Spitalului Militar Piteşti, transmite Agerpres. Tot joi a fost luată decizia de înlocuire a directorului The post După militarizarea spitalelor, un militar a fost numit șef la DSP Argeș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.