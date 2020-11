Dupa modelul Slovaciei, și Austria anunța testarea in masa a populației

Austria se inspiră din exemplul Slovaciei și va desfăşura o campanie de testare pe scară largă a populației pentru COVID-19 după încheierea perioadei de carantină ce începe pe 17 noiembrie şi se termină pe 6 decembrie, a declarat cancelarul Sebastian Kurz. Referindu-se la testarea în masă efectuată în țara vecină, Slovacia, Kurz a declarat pentru […] The post După modelul Slovaciei, și Austria anunță testarea în masă a populației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.