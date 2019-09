Dupa o interventie reusita de transplant de plamani a murit. Motivul este de necrezut

Transplant plamani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei sase romani care au beneficiat de transplant pulmonar in Romania a murit la nici un an de la interventia chirugicala. Tanarul de 35 de ani, din Bucuresti, a refuzat tratamentul si medicatia dupa operatie, acestea fiind indispensabile in cazul lui. „Dupa evolutia buna operatorie si post-operatorie, pacientul a devenit non compliant, in repetate randuri, personalul medical din spital comunicandu-i ca in lipsa tratamentului, organismul nu va mai putea sustine grefa”, transmite Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. „Barbatul care in octombrie 2018 a beneficiat de al treilea transplant pulmonar, realizat de medicii de la Spitalul Clinic Sfanta Maria ...