Dupa patru ani in Parlament, Dan Barna critica in continuarea 'vechea clasa politica': Generație expirata

Preşedintele USR, Dan Barna, a criticat în termeni duri partidele politice vechi de pe scena politică românească, spunând că acestea şi „aripile” care s-au desprins din ele au arătat ceea ce pot face pentru România.

„Vechea clasă politică nu mai are ce să ofere în momentul de faţă. Vorbim de o generaţie politică expirată şi de o Românie care merită şi aşteaptă mai mult”, a afirmat el, la sesiunea comună a forurilor de conducere ale USR şi PLUS pentru validarea Protocolului de fuziune dintre cele două formaţiuni, transmite news.ro.

„Majoritatea oamenilor aşteaptă o forţă politică care să aibă curajul să se rupă de trecut, iar această forţă politică nu poate să fie astăzi decât USR-PLUS”, a afirmat Dan Barna în discursul susţinut în cadrul Congresului comun al USR şi PLUS în care se consfinţeşte fuziunea dintre cele două formaţiuni politice votată în congrese separate în cursul dimineţii de sâmbătă.

Barna a acuzat corupţia şi a spus, în acest context, că aceasta este ceea ce i-a convins pe membrii USR şi PLUS să facă politică. El a afirmat că vechile partide şi „aripile” care s-au desprins din acestea şi care au făcut, ulterior, diverse fuziuni cu alte partide, au demonstrat ce pot face pentru România.

„Vedem corupţie foarte multă în jur pentru că mulţi dintre noi am ajuns în această poveste care se cheamă USR-PLUS tocmai din dorinţa de a lupta cu corupţia care risipeşte fondurile publice. România de mult timp nu mai are o problemă de bani. Lipsa autostrăzilor sau a unor spitale performante nu e din cauza banilor. E din cauza corupţiei. Fericiţi în România sunt în realitate doar clienţii vechilor partide. (...) Dacă ne uităm înainte şi dacă ne uităm la noi, la ce a fost USR-ul, la ce a fost PLUS-ul, vedem foarte mult potenţial, încredere şi vedem dorinţa de a face bine. (....) Proiectul acesta se întâmplă astăzi nu dintr-un orgoliu de moment, ci din faptul că suntem foarte conştienţi de faptul că e nevoie de USR-PLUS. (...) Vechea clasă politică nu mai are ce să ofere în momentul de faţă. Vorbim de o generaţie politică expirată şi de o Românie care merită şi aşteaptă mai mult”

Dan Barna a făcut comparaţia dintre aşteptarea într-o gară timp de 30 de ani, pe care a descris-o drept o „viaţă ratată”, susţinând, în acest context, că României acest lucru i s-a întâmplat.

„În trei ani şi un pic Liviu Dragnea ne-a dovedit cât de fragilă e democraţia noastră. (...) De asta cumva cred că s-a întâmplat să fim noi generaţia care spune ”Ajunge!”, şi care spune nu se mai poate aşa. Alianţa a fost un pas, fuziunea este firescul, pasul următor. În opoziţie am fost aliaţi, la putere însă trebuie să fim uniţi, aceasta este provocarea căreia trebuie să-i facem faţă. Nu vreau să fim şi noi cei care au încercat, vreau ca noi să fim aceia care au reuşit uniţi USR-PLUS salvăm această ţară”, a mai afirmat Dan Barna.